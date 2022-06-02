Кремль ответил на заявление Байдена о закупках российской нефти с дисконтом

Россия не собирается продавать нефть себе в убыток, несмотря на инициативу Евросоюза и США ограничить закупки российского топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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Пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который после введения эмбарго на российскую нефть заявил, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — отметил Песков.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что мир неизбежно столкнется с логистическими проблемами в поставках нефти, которые ведут «к дестабилизации общемирового энергетического рынка».