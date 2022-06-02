Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 минуты назад

Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Рамблер

Россия не собирается продавать нефть себе в убыток, несмотря на инициативу Евросоюза и США ограничить закупки российского топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль ответил на заявление Байдена о закупках российской нефти с дисконтом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который после введения эмбарго на российскую нефть заявил, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — отметил Песков.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что мир неизбежно столкнется с логистическими проблемами в поставках нефти, которые ведут «к дестабилизации общемирового энергетического рынка».

В ночь на 31 мая ЕС согласовал эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Согласно заключению саммита ЕС, лидеры стран союза сошлись во мнении, что «шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».

Экономика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители