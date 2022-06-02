Кремль ответил на заявление Байдена о закупках российской нефти с дисконтом

Россия не собирается продавать нефть себе в убыток, несмотря на инициативу Евросоюза и США ограничить закупки российского топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который после введения эмбарго на российскую нефть заявил, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.
«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — отметил Песков.
Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что мир неизбежно столкнется с логистическими проблемами в поставках нефти, которые ведут «к дестабилизации общемирового энергетического рынка».
В ночь на 31 мая ЕС согласовал эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Согласно заключению саммита ЕС, лидеры стран союза сошлись во мнении, что «шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».