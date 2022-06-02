Нацбанк Украины резко повысил учетную ставку

Нацбанк Украины объявил о повышении учётной ставки с 10 до 25%.

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«Правление НБУ приняло решение повысить учётную ставку до 25%», — говорится в сообщении в Facebook*.

Отмечается, что целью такого решения является защита гривневых доходов и сбережений граждан, а также увеличение привлекательности гривневых активов и снижение давления на валютном рынке.

Ранее в Нацбанке Украины предупредили о риске инфляции более 20%.