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1 час назад

Нацбанк Украины повысил учётную ставку с 10 до 25%

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Нацбанк Украины объявил о повышении учётной ставки с 10 до 25%.

Нацбанк Украины резко повысил учетную ставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правление НБУ приняло решение повысить учётную ставку до 25%», — говорится в сообщении в Facebook*.

Отмечается, что целью такого решения является защита гривневых доходов и сбережений граждан, а также увеличение привлекательности гривневых активов и снижение давления на валютном рынке.

Ранее в Нацбанке Украины предупредили о риске инфляции более 20%.

* Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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