Европейская страна заявила о готовности перейти на евро

Хорватия является единственной страной, соответствующей критериям ЕС для перехода на евро с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава правительства страны Андрей Пленкович, передает агентство «Прайм».
О том, что Хорватия готова к вводу в обращение евро 1 января 2023 года, Европейская комиссия (ЕК) официально сообщила в среду. Так, Хорватия станет двадцатым членом еврозоны, подчеркнули в Брюсселе. 2 июня исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис прибыл в Загреб.
«Сегодня мы после вчерашнего сообщения и встречи ЕК можем из первых рук услышать оценки комиссии, которые относятся не только к Хорватии, но и ко всем государствам, которые не входят в еврозону и о том, кто выполняет условия для вступление в нее. Такая позитивная оценка очень важна для Хорватии, потому что, согласно этим критериям, которые одинаковы для всех, мы – единственное государство, которое им соответствует, поэтому комиссия предложила, чтобы Хорватия стала членом еврозоны 1 января 2023 года», — отметил Пленкович на совместном брифинге.
Благодаря переходу на евро доверие к Загребу в экономическом смысле повысится, считает глава правительства. Также это позволит улучшить уровень жизни граждан, считает он.
16 июня состоится совещание министров финансов в Люксембурге. Там будут обсуждать вхождение Хорватии в еврозону. Также данный вопрос будут поднимать на встрече глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня в Брюсселе.
О начале кампании по вступлению в зону евро
руководство Хорватии объявило в сентябре 2017 года.