Европейская страна заявила о готовности перейти на евро

«Сегодня мы после вчерашнего сообщения и встречи ЕК можем из первых рук услышать оценки комиссии, которые относятся не только к Хорватии, но и ко всем государствам, которые не входят в еврозону и о том, кто выполняет условия для вступление в нее. Такая позитивная оценка очень важна для Хорватии, потому что, согласно этим критериям, которые одинаковы для всех, мы – единственное государство, которое им соответствует, поэтому комиссия предложила, чтобы Хорватия стала членом еврозоны 1 января 2023 года», — отметил Пленкович на совместном брифинге.