В России указали на особенность нового пакета санкций ЕС

«Все, что можно сделать критичного, с точки зрения ЕС, они уже сделали, — считает Климов. — Главная особенность нового санкционного пакета в том, что большая часть мер там носит отложенный характер. Они вступают в силу не сейчас, а когда-нибудь. И чувствуется, что те, кто писал эти санкции, надеялись, что "когда-нибудь" никогда не наступит».