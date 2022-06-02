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1 час назад

ОПЕК+ неожиданно решил нарастить добычу нефти

Lenta.ru

Альянс ОПЕК+ неожиданно решил нарастить добычу нефти в июле и августе больше, чем планировалось, — на 648 тысяч баррелей в сутки вместо 432 тысяч. Об этом рассказали РИА Новости три источника в делегациях членов организации.

Альянс ОПЕК+ принял неожиданное решение относительно добычи нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 июня состоялось заседание глав делегаций ОПЕК+.

«Согласован рост на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе», — заявил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал, что следующая встреча запланирована на 30 июня.

Ранее 2 июня увеличить производство нефти на 648 тысяч баррелей в сутки альянсу порекомендовал министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. Объединение стран-производителей нефти с августа 2021 года ежемесячно увеличивало добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая 2022-го должно было наращивать ее на 432 тысячи баррелей в сутки. Полностью выйти из ограничений на добычу, введенных с приходом коронавируса, альянс намерен в сентябре.

Одна из возможных причин решения ОПЕК+ — опасения по поводу снижения добычи сырья в России, которое прогнозируется после введения частичного эмбарго на нефть Европой, основным потребителем российского топлива. Шестой пакет санкций ЕС, в которые входит запрет, был согласован странами блока 2 июня.

По данным Росстата, Россия в апреле добывала нефти на 1,278 миллиона баррелей в сутки меньше, чем позволяла сделка. Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия готова заместить объемы нефти, которые могут исчезнуть с мирового рынка из-за спада добычи в России. Наращивание поставок со стороны Саудовской Аравии также поддерживает США.

Экономика,Росстат,ЕС,
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