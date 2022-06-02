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52 минуты назад

Журналист The Guardian назвал Россию победителем экономической войны, развязанной Западом

Елена Прошина

Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад.

Журналист The Guardian назвал Россию победителем экономической войны, развязанной Западом
Фото:  AFP 2022 / Adrian Dennis AFP 2022 / Adrian Dennis

Такое мнение высказал редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье для газеты.

Он считает, что ввод санкций являлся наилучшим вариантом среди других: бездействием и военным вмешательством. Однако сейчас, по словам Эллиотта, стало очевидно, что ограничения не сработали, как должны были, ведь цены на газ и нефть, экспортируемые Россией, только выросли. Кроме того РФ не имеет трудностей с поиском других покупателей своих товаров и, благодаря, госконтролю сильно укрепила рубль, отметил журналист. Таким образом Россия получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации, а не наоборот, как ожидали на Западе, добавил Эллиотт.

При этом в Европе только начали отлучаться от потребления российских энергоресурсов, что провоцирует серьезные скачки цен. Например, инфляция в Великобритании уже побила рекорды, достигнув 9%. По мнению Эллиотта, западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, схожей с ситуацией 1970-х годов.

Журналист уверен, что такими темпами западные страны ждет незавидная судьба: повышение кредитных ставок и рост безработицы. Особенно сильный удар получат государства ЕС, поскольку они имеют большую зависимость от газа из России, чем, к примеру, Великобритания, подчеркнул он.

Экономика,ЕС,
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