Журналист The Guardian назвал Россию победителем экономической войны, развязанной Западом

Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад.

Фото: AFP 2022 / Adrian Dennis AFP 2022 / Adrian Dennis

Такое мнение высказал редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье для газеты.

Он считает, что ввод санкций являлся наилучшим вариантом среди других: бездействием и военным вмешательством. Однако сейчас, по словам Эллиотта, стало очевидно, что ограничения не сработали, как должны были, ведь цены на газ и нефть, экспортируемые Россией, только выросли. Кроме того РФ не имеет трудностей с поиском других покупателей своих товаров и, благодаря, госконтролю сильно укрепила рубль, отметил журналист. Таким образом Россия получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации, а не наоборот, как ожидали на Западе, добавил Эллиотт.

При этом в Европе только начали отлучаться от потребления российских энергоресурсов, что провоцирует серьезные скачки цен. Например, инфляция в Великобритании уже побила рекорды, достигнув 9%. По мнению Эллиотта, западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, схожей с ситуацией 1970-х годов.