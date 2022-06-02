США разрешили России платить американцам пенсии

В документе указано, что со 2 июня «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США и которые были запрещены» соответствующим указом президента страны Джо Байдена .

Из генлицензии также следует, что США вводят санкции против горно-металлургической компании «Северсталь» и ее владельца миллиардера Алексея Мордашова. Кроме того, в санкционный список попали родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина, а также председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и министр экономического развития России Максим Решетников. Минфин США также установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. На фоне этих сообщений акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.