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1 час назад

США разрешили России платить американцам пенсии

Lenta.ru

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте ведомства.

США разрешили России платить американцам пенсии
Фото: ReutersReuters

В документе указано, что со 2 июня «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США и которые были запрещены» соответствующим указом президента страны Джо Байдена.

Из генлицензии также следует, что США вводят санкции против горно-металлургической компании «Северсталь» и ее владельца миллиардера Алексея Мордашова. Кроме того, в санкционный список попали родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина, а также председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и министр экономического развития России Максим Решетников. Минфин США также установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. На фоне этих сообщений акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.

В санкционный перечень Минфина также вошли семь яхт и три самолета, связанные с россиянами.

Экономика,Максим Решетников,Алексей Мордашов,Джозеф Байден,Северсталь,Казначейство США,Московская биржа,
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