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44 минуты назад

Медведев выразил уверенность, что Россия преодолеет санкции

RT на русскомиещё 1

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что страна без всяких сомнений сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их.

Медведев: Россия сможет противостоять санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, ограничения нынешние — ещё более жёсткие (чем в 2014 году. — RT), но у нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять», — цитирует его РИА Новости.

Медведев отметил, что Россия является большой и богатой страной.

«Всякие санкции мы, вне сомнения, преодолеем», — подчеркнул он.

Ранее в своей статье редактор-экономист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что Россия побеждает в экономической войне против Запада.

Экономика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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