Си Цзиньпин дал особое поручение из-за России

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки России, не нарушив при этом западные санкции, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
«Чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане».
«Многие эти цели противоречат друг другу. Сложно одновременно достичь их», — считает собеседник издания.
В статье говорится, что Москва в последние недели якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая разочарование по поводу таких шагов КНР и призывая действовать в духе февральского совместного заявления президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, в котором говорилось о дружбе между двумя странами, которая «не имеет границ».
«Однако руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать», — пишет The Washington Post.
Россия запрашивала, в том числе выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран» коллективного Запада.
Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил газете, что дело не в попытках обхода ограничительных мер Запада, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» между Москвой и Пекином. По словам дипломата, ограничительные меры привели к ситуации, в которой проигравшими оказались все стороны, и ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.