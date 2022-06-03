Си Цзиньпин дал особое поручение из-за России

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки России, не нарушив при этом западные санкции, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.

«Чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане».

«Многие эти цели противоречат друг другу. Сложно одновременно достичь их», — считает собеседник издания.

В статье говорится, что Москва в последние недели якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая разочарование по поводу таких шагов КНР и призывая действовать в духе февральского совместного заявления президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, в котором говорилось о дружбе между двумя странами, которая «не имеет границ».

«Однако руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать», — пишет The Washington Post.

Россия запрашивала, в том числе выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран» коллективного Запада.