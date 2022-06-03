Орешкин рассказал об «идеальном шторме» кризисов

«Идеальный шторм», как я сказал, возникает из-за общего влияния ряда факторов. Никакой отдельно взятый фактор не в состоянии вызвать рост цен на 70%. Так что здесь, конечно, и кредитно-денежная политика, и энергетический кризис, и кризис с удобрениями — всё это в сочетании даёт в итоге те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил он.