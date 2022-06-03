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1 час назад

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Москва24

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии", – отмечается в документе.

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Из заявления следует, что документ будет опубликован позднее в официальном журнале Европейского союза. Ограничения могут начать действовать после его публикации, тогда же станет известен и перечень фигурантов персональных санкций.

Санкции Европейского союза предполагают отказ государств ЕС от импорта нефти из РФ в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Также новые ограничения ЕС затрагивают Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк и их отключение от SWIFT.

Кроме того, санкции Евросоюза предусматривают запрет на вещание на территории европейских государств телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр-международный".

В министерстве иностранных дел России ранее отмечали, что новый пакет санкций Евросоюза не останется без ответа России, как и любые другие антироссийские ограничения. При этом, какой именно ответ последует на шестой пакет санкций ЕС, будет решаться компетентными органами в коллегиальном порядке.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Экономика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,МИД России,Московский кредитный банк,Совет Европы,Россельхозбанк,Сбербанк России,ЕС,
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