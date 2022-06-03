ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

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"Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии", – отмечается в документе.

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Из заявления следует, что документ будет опубликован позднее в официальном журнале Европейского союза. Ограничения могут начать действовать после его публикации, тогда же станет известен и перечень фигурантов персональных санкций.

Санкции Европейского союза предполагают отказ государств ЕС от импорта нефти из РФ в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Также новые ограничения ЕС затрагивают Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк и их отключение от SWIFT.

Кроме того, санкции Евросоюза предусматривают запрет на вещание на территории европейских государств телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр-международный".

В министерстве иностранных дел России ранее отмечали, что новый пакет санкций Евросоюза не останется без ответа России, как и любые другие антироссийские ограничения. При этом, какой именно ответ последует на шестой пакет санкций ЕС, будет решаться компетентными органами в коллегиальном порядке.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.