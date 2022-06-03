ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. В частности, в него вошел отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

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Кроме того, рестрикции включают в себя отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.

Ограничения предполагают и приостановку вещания в ЕС еще трех российских госканалов: «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр».

Также ЕС в рамках шестого пакета санкций расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список попали и российские компании, и белорусские.

Кроме того, ЕС принял решение расширить перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Также шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу после введения основной части санкций в отношении российских энергоресурсов нужно сосредоточиться на вопросах того, как не допустить обхода этих ограничительных мер.