ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. В частности, в него вошел отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.
Кроме того, рестрикции включают в себя отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.
Ограничения предполагают и приостановку вещания в ЕС еще трех российских госканалов: «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр».
Также ЕС в рамках шестого пакета санкций расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список попали и российские компании, и белорусские.
Кроме того, ЕС принял решение расширить перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
Также шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу после введения основной части санкций в отношении российских энергоресурсов нужно сосредоточиться на вопросах того, как не допустить обхода этих ограничительных мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.