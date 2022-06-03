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1 час назад

В Иране заявили о готовности наладить экспорт ряда товаров в РФ

Лера Букина

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности республики к поставкам в Россию стройматериалов, фруктов, овощей, обуви и кожаных изделий в рамках двустороннего экономического сотрудничества, передает агентство «Прайм».

В Иране заявили о готовности наладить экспорт ряда товаров в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Джалали, Иран также надеется на то, что экспорт российских товаров будет налажен. В частности, речь идет о крупе и технологиях.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран договорились о максимальном переходе на расчеты в национальных валютах. Кроме того, стороны обсудили возможность работы платежных карт Shetab и «Мир».

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи на встрече в иранской столице с Новаком заявил, что что Тегеран стремится к тому, чтобы товарооборот Ирана с Россией достиг $40 млрд.

Иранский посол в Москве Казем Джалали ранее заявил РИА Новости, что Иран передал российской стороне «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли. Он подчеркнул, что в рабочую повестку правительства президента Ирана Ибрахима Раиси включено рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с компаниями и правительством РФ.

Экономика,Казем Джалали,Александр Новак,Правительство РФ,
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