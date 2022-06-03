В Иране заявили о готовности наладить экспорт ряда товаров в РФ

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности республики к поставкам в Россию стройматериалов, фруктов, овощей, обуви и кожаных изделий в рамках двустороннего экономического сотрудничества, передает агентство «Прайм».

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«Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Джалали, Иран также надеется на то, что экспорт российских товаров будет налажен. В частности, речь идет о крупе и технологиях.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран договорились о максимальном переходе на расчеты в национальных валютах. Кроме того, стороны обсудили возможность работы платежных карт Shetab и «Мир».

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи на встрече в иранской столице с Новаком заявил, что что Тегеран стремится к тому, чтобы товарооборот Ирана с Россией достиг $40 млрд.