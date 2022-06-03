Мишустин назвал основную задачу российской промышленности

Уход иностранных брендов с рынка РФ позволил открыть для российских производителей свободные ниши, которые можно и нужно занять. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает агентство «Прайм».
По его словам, пока что отечественные производители выпускают не столь большие объемы продукции, как мировые игроки. Это, в свою очередь, затрудняет ценовую конкуренцию.
«Но здесь западные ограничения как раз открыли, я считаю, для нас новые перспективы – появились свободные ниши, которые можно и нужно занимать. Это и есть задача развития нашей промышленности», — указал глава правительства.
Мишустин указал на необходимость провести сквозную оценку цифровой зрелости и автоматизации российский предприятий на первом этапе такой работы. По его словам, в первом квартале 2021 года этот показатель достиг 35%, однако в аналогичном периоде текущего года он оценивался в 44%.
«На основе такого аудита для каждого конкретного предприятия должны быть подобраны свои цифровые решения, которые помогут ему развиваться», — заявил Мишустин, призвав использовать успешные практики создания эффективных производств и «тиражировать лучшее программное обеспечение».
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума заявил, что решение зарубежных компаний уйти с российского рынка, возможно, является положительным для страны. По словам главы государства «наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву».