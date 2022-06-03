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1 час назад

Мишустин назвал основную задачу российской промышленности

Лера Букина

Уход иностранных брендов с рынка РФ позволил открыть для российских производителей свободные ниши, которые можно и нужно занять. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает агентство «Прайм».

Мишустин назвал основную задачу российской промышленности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока что отечественные производители выпускают не столь большие объемы продукции, как мировые игроки. Это, в свою очередь, затрудняет ценовую конкуренцию.

«Но здесь западные ограничения как раз открыли, я считаю, для нас новые перспективы – появились свободные ниши, которые можно и нужно занимать. Это и есть задача развития нашей промышленности», — указал глава правительства.

Мишустин указал на необходимость провести сквозную оценку цифровой зрелости и автоматизации российский предприятий на первом этапе такой работы. По его словам, в первом квартале 2021 года этот показатель достиг 35%, однако в аналогичном периоде текущего года он оценивался в 44%.

«На основе такого аудита для каждого конкретного предприятия должны быть подобраны свои цифровые решения, которые помогут ему развиваться», — заявил Мишустин, призвав использовать успешные практики создания эффективных производств и «тиражировать лучшее программное обеспечение».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума заявил, что решение зарубежных компаний уйти с российского рынка, возможно, является положительным для страны. По словам главы государства «наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву».

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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