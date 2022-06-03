Евросоюз запретил покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты

"Должно быть запрещено покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, сырую нефть или нефтепродукты, перечисленные в приложении XXV, если они происходят из России или экспортируются из России", - говорится в документе.

Под запрет попала техническая помощь, брокерские услуги, финансовая помощь и любая другая помощь, связанная с запретом на поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Исключение сделали для покупки сырья, если его доставляют из третьих стран, но загружают или отправляют транзитом через Россию.