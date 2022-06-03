Эксперт оценил перспективы сотрудничества РФ со странами Африки

Африка - это просыпающийся континент. В отдельных странах есть определенные успехи, но в общем у него развитие неравномерное. Тем не менее у нас большие интересы в Африке. Если не сказать очень большие. Впрочем, как и у всех остальных стран. У нас в Африке когда-то были очень неплохие позиции и в области промышленности, и в области культуры. Так что нам реализовать свои интересы будет легче, потому что для этого есть почва. В африканских странах есть квалифицированные специалисты, которые учились у нас, а сейчас занимают там достаточно высокие позиции. Наше бывшее присутствие в Африке оставило существенно более благоприятное впечатление, нежели то, которое оставили о себе американцы, англичане и представители других стран.



Наши интересы в Африке, прежде всего, в горнодобывающей отрасли. Нас, как и всех, интересуют полиметаллические руды, а также металлы, которые востребованы при создании оборудования для информационных технологий. Кобальт, который добывается в Конго, даже называют "синим золотом будущего"... У компании (Олега) Дерипаски в Африке есть мощности, они вывозят глинозем с Африканского континента, а потом добывают из этого металл. Так что нельзя сказать, что у нас полностью порваны связи.



Кроме того, мы поставляем в Африку вооружение, она в этом плане является серьезным покупателем. Там когда-то уже было наше вооружение, а сейчас идет перевооружение. На рынке оружия Африки мы хорошо закреплены.



Африканцы тоже видят в России перспективные связи. Прежде всего, в энергетической области, где мы сильны в поставке компактных, а то и плавучих атомных электростанций, которые очень полезны для Африки. Особенно для островных африканских государств. Они создают серьезную конкуренцию традиционным "зеленым" технологиям. При этом мы можем поставить Африке технологии на более приемлемых условиях, чем те, которые предлагают западные страны.



Надо учитывать и то, что хотя Африка и считается экономически отсталым континентом, но, как ни странно, во многих африканских странах развита онлайн-торговля, онлайн-консультации, онлайн-финансы. Инфраструктурная часть Африки, которая относится к онлайну, там воспринята. И нельзя сказать, что, если на этот континент придет промышленность, она придет на "голое место", что все надо будет начинать с нуля. В Африке есть и страны, где есть определенное продвижение, и отрасли, которые не находятся на отсталых позициях. Там есть почва, на которой мы можем закрепиться со взаимным интересом.



Надо сказать, что те страны, которые имели в Африке обширные колониальные владения, до конца оттуда не ушли. Метрополии остались под определенным влиянием. Прежде всего это относится к бывшим британским колониям. Англичане сумели сделать так, что они там до сих пор занимают серьезные позиции. А страны севера Африки - Алжир, Тунис, Марокко - ориентированы на Испанию и Францию. Тем не менее в последние годы политическое влияние, основанное на памяти и прошлой зависимости, постепенно подвергается эрозии. Особенно на фоне современных событий, когда идет слом геополитической архитектуры. Прежние связи уже не столь прочны. Африканские страны тоже стремятся к самостоятельности. У них есть целые программы развития внутренней экономики, и мы можем участвовать в этом процессе. Конкурировать можно и нужно. Бывшие метрополии сейчас не могут дать африканским странам то, чего от них ждут. Нужно найти необходимые для африканских стран направления сотрудничества, где метрополии нам не смогут оказать конкуренцию.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук