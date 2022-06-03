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23 минуты назад

В России подешевел бензин

News.ru

Цены на топливо Аи-92 и Аи-95 опустились до значений 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Так, по ее сведениям, стоимость бензина составляет 36,6 тысяч рублей за тонну.

В России подешевел бензин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Уточняется, что стоимость Аи-92 за последнее время снизилась на треть, до 36,627 тыс. рублей за тонну. Только за прошедшую неделю, по данным аналитиков, топливо подешевело на 5,2%.

Что касается Аи-95, оно в свою очередь стало стоить меньше на 5,6%. Цена за тонну теперь составляется 40,772 тыс.

Летнее дизельное топливо также подешевело. Согласно имеющимся данным, его цена упала почти на 2% и составила 53,5 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) «упали» на 13%, до 9,917 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири их цена опустилась на 18%, до 6,183 тыс. рублей за тонну.

Ранее экономист Никита Масленников дал прогноз по стоимости бензина. Он сообщил, что серьезного повышения цен ждать не стоит, однако в зависимости от сезонного спроса они могут колебаться.

Экономика,Никита Масленников,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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