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45 минут назад

Путин назвал самый простой путь вывезти зерно из Украины

Lenta.ru

Вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин назвал самый простой путь вывезти зерно из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, есть несколько вариантов вывоза украинского зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу. При этом самым дешевым путем Путин считает вывоз зерна через Белоруссию, а оттуда уже в порты Прибалтики. Однако для этого необходимо снять санкции с Минска.

Путин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так».

«Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Белоруссию, никто не мешает», — отметил президент.

Кроме того, подчеркнул глава государства, заявления о том, что Россия мешает вывозить зерно с Украины являются блефом. Путин пообещал мирный проход судов с украинским зерном после разминирования портов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию. При этом он отметил, что подобная помощь не будет безусловной.

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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