Путин заявил о признании в США ошибки, которая привела к кризису

Нынешний кризис происходит из-за ошибочных действий, в том числе США, а не из-за событий на Украине, что уже признали «люди порядочные в Штатах» и их министр финансов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит «РИА Новости».

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Путин отметил, что речь идет об увеличении денежной массы в США до 5,9 триллиона долларов за неполных два года с февраля 2020 года по конец 2021 года. Он назвал данные действия «беспрецедентной работой печатного станка США».

«Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти в Штатах исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в США это будет незаметно», — сказал Путин.