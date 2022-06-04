Мировой экономике напророчили беспрецедентные потрясения

В ближайшем будущем мировую экономику ждут потрясения, которые станут беспрецедентными. Таким пророчеством с Bloomberg поделился глава инвестиционного банка Goldman Sachs Джон Уолдрон.

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«Мы ожидаем, что впереди нас ждут более тяжелые экономические времена», — признал он.

Похожий прогноз сделал главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон, который призвал готовиться к урагану в мировой экономике. Уолдрон со своей стороны отметил, что не стал бы «использовать каких-либо аналогии с погодой», но признал, что инфляционные риски и происходящее на Украине может «поставить мировую экономку на колени».