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2 часа назад

Аналитик призвал не продавать наличную валюту

Lenta.ruиещё 1

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что не стоит сейчас продавать наличную валюту. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Аналитик призвал не продавать наличную валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист спрогнозировал курс рубля и допустил его ослабление в ближайшие месяцы из-за смягчения оборота валюты. По его мнению, во втором полугодии приток валюты на Мосбиржу может существенно уменьшиться в результате снижения объема российского экспорта или падения цен на сырье. Поэтому он призвал не продавать наличную валюту.

При этом Сыроваткин добавил, что сейчас доходность однолетних рублевых банковских вкладов достигает около 11-12 процентов годовых, а вкладов в долларах и евро — около 1,5-3,0 процента.

«Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9 процентов», — порекомендовал он.

«Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится», — заключил аналитик.

Экономика,Московская биржа,
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