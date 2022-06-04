Аналитик призвал не продавать наличную валюту

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что не стоит сейчас продавать наличную валюту. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист спрогнозировал курс рубля и допустил его ослабление в ближайшие месяцы из-за смягчения оборота валюты. По его мнению, во втором полугодии приток валюты на Мосбиржу может существенно уменьшиться в результате снижения объема российского экспорта или падения цен на сырье. Поэтому он призвал не продавать наличную валюту.

При этом Сыроваткин добавил, что сейчас доходность однолетних рублевых банковских вкладов достигает около 11-12 процентов годовых, а вкладов в долларах и евро — около 1,5-3,0 процента.

«Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9 процентов», — порекомендовал он.