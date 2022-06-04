Экономист рассказал, как Китай "держит за горло" США

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что Китай имеет важный инструмент влияния на США и "держит их за горло". Его цитирует агентство "Прайм".

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Эксперт напомнил, что Китай - один из крупнейших в мире держателей американского госдолга. В самом деле, он владеет ценными бумагами Казначейства США на огромную сумму в $1,1 трлн.

Как отмечает Коган, в последнее время позиция СЩА скак ведущей экономики ослабла, - из-за последствий пандемии, "вертолетных" денег и ускорения инфляции. В подобной ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и падения доллара. По мнению специалиста, Пекин мог бы повести себя подобным образом в случае конфликта вокруг Тайваня.