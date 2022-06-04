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48 минут назад

Экономист Коган рассказал, как Китай "держит за горло" США

Газета.Ru

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что Китай имеет важный инструмент влияния на США и "держит их за горло". Его цитирует агентство "Прайм".

Экономист рассказал, как Китай "держит за горло" США
Фото: ТАССТАСС

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Эксперт напомнил, что Китай - один из крупнейших в мире держателей американского госдолга. В самом деле, он владеет ценными бумагами Казначейства США на огромную сумму в $1,1 трлн.

Как отмечает Коган, в последнее время позиция СЩА скак ведущей экономики ослабла, - из-за последствий пандемии, "вертолетных" денег и ускорения инфляции. В подобной ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и падения доллара. По мнению специалиста, Пекин мог бы повести себя подобным образом в случае конфликта вокруг Тайваня.

Ранее китайский эксперт указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка. Также в Госдепе насторожились из-за того, что Китай может оказать материальную помощь России.

Экономика,Михаил Коган,Казначейство США,Госдеп США,
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