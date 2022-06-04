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1 час назад

Эксперт дал советы россиянам насчет наличной валюты

Елена Прошина

Если у россиян есть наличная валюта, и они дожидаются наиболее удобного момента для ее продажи, то им стоит подождать. Такой совет дал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

Эксперт дал советы россиянам насчет наличной валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ближайшее время ожидается ослабление рубля, так как регуляторные ограничения оборота валюты постепенно смягчаются. Он также отметил, что во втором полугодии 2022 приток валюты на Московскую биржу может заметно сократиться, так как цены на сырье и физический объем российского экспорта скорее всего снизятся.

«Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — полагает Сыроваткин.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в настоящий момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) — примерно 1,5-3,0%.

«Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9%», — пояснил он.

Сыроваткин добавил, что продавать валюту стоит только в том случае, если приток валюты на Московскую биржу останется прежним, восстановление импорта затянется на долгий срок, а контроль за движением капитала сохранится.

Московская биржа,
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