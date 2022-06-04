Эксперт дал советы россиянам насчет наличной валюты

Если у россиян есть наличная валюта, и они дожидаются наиболее удобного момента для ее продажи, то им стоит подождать. Такой совет дал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

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По его словам, в ближайшее время ожидается ослабление рубля, так как регуляторные ограничения оборота валюты постепенно смягчаются. Он также отметил, что во втором полугодии 2022 приток валюты на Московскую биржу может заметно сократиться, так как цены на сырье и физический объем российского экспорта скорее всего снизятся.

«Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — полагает Сыроваткин.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в настоящий момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) — примерно 1,5-3,0%.

«Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9%», — пояснил он.