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1 час назад

«Худший из возможных сценариев»: что принесет Европе нефтяное эмбарго против РФ

Майк Габриелян

Государства ЕС ждёт рост инфляции и ценовой шок после поэтапного отказа от импорта российской нефти. Так считает руководитель исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф, сообщает Spiegel.

Европе предрекли «худший из возможных сценариев» после нефтяного эмбарго против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Вольфа, ЕС выберет «худший из возможных сценариев». Санкции ударят по европейским предприятиям и потребителям уже в ближайшей перспективе. Взлетят цены на сырье, при этом стоимость будет расти постоянно.

Власти стран ЕС попытаются смягчить ценовой шок скидками на АЗС, снижением налогов и дотациями. Подобное уже происходило в прошлые месяцы,

«Но это может увеличить госдолг», – предупредил Вольф.

По его словам, «инфляционное давление будет продолжаться». Антироссийские санкции ударят по Евросоюзу бумерангом и приведут к «значительной потере покупательной способности».

Эксперт отметил, что эмбарго на нефть из России может уменьшить доходы РФ только в долгосрочной перспективе.

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Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Россия должна жестко ответить на шестой пакет санкций Запада. В нем присутствует запрет на получение поставок нефти из РФ по морю.

Экономика,Михаил Делягин,ЕС,
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