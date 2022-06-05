Мировые цены на зерно пошли вниз

Стало известно, что в мире снизились цены на зерно. Они упали до апрельского уровня. Произошло это после того, как российский президент Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна.
«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод», - приводит ТАСС заявление ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.
Отмечается, что стоимость упала на 10 процентов. Кроме того, понижаются котировки и на фуражную кукурузу.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад, обвиняя нашу страну в проблеме с продовольствием в мире, перекладывает всё «с больной головы на здоровую».