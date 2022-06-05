Мировые цены на зерно пошли вниз

«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод», - приводит ТАСС заявление ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.