Заявление Путина обрушило мировые цены на пшеницу

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна, привело к падению мировых цен на пшеницу. Они упали на 10% - до апрельского уровня. Об этом говорится в анализе ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

«Мировые цены на зерно падают, возвращаясь к тому же уровню, что и 2 месяца назад. Это произошло после того как президент России Путин дал зеленый свет на использование заблокированных портов для экспорта зерновых, включая украинские культуры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на закрытии Чикагской биржи фьючерсы на пшеницу котировались на уровне 10,4 доллара за бушель. Произошло снижение на 10%, цены вернулись к началу апреля.

Цены на фуражную кукурузу также упали на 6,4%.

По оценкам Coldiretti, на украинских складах находится более 20 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, ячмень и кукурузу. Они предназначены для экспорта как в богатые страны, так и в более бедные, где дефицит зерна рискует вызвать беспорядки и голод. Среди последних Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% своей пшеницы в России и Украине. Также сильно зависят от данных поставок Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты. Он также предложил вывозить зерно через Бердянск и Мариуполь.