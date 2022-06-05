Аналитик назвал главную жертву «квазидефолта» России

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» назвал главную жертву «квазидефолта» России, заявив, что оснований для объявления дефолта нет, если его и объявят, то лишь по политическим причинам.

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По словам аналитика, в таком случае первыми и главными пострадавшими окажутся кредиторы. Коган отметил, что дефолт спрогнозировать достаточно сложно, если не видеть отчетностей и реального состояния дел в стране или компании. При этом, если обязательства в несколько раз превышают основные фонды и значительно выше выручки, это признак того, что ситуация может очень скоро перестать контролироваться.

При этом в случае с Россией ситуация другая. Так, средства на выплату по внешнему долгу у РФ есть, при этом размер задолженности незначителен.

Кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей, считает Коган. В то же время, как правило, займодавцы не получают 100 процентов «тела долга», так как обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.