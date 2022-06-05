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1 час назад

Аналитик назвал главную жертву «квазидефолта» России

Lenta.ru

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» назвал главную жертву «квазидефолта» России, заявив, что оснований для объявления дефолта нет, если его и объявят, то лишь по политическим причинам.

Аналитик назвал главную жертву «квазидефолта» России
Фото: ТАССТАСС

По словам аналитика, в таком случае первыми и главными пострадавшими окажутся кредиторы. Коган отметил, что дефолт спрогнозировать достаточно сложно, если не видеть отчетностей и реального состояния дел в стране или компании. При этом, если обязательства в несколько раз превышают основные фонды и значительно выше выручки, это признак того, что ситуация может очень скоро перестать контролироваться.

При этом в случае с Россией ситуация другая. Так, средства на выплату по внешнему долгу у РФ есть, при этом размер задолженности незначителен.

Кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей, считает Коган. В то же время, как правило, займодавцы не получают 100 процентов «тела долга», так как обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.

Ранее Соединенные Штаты решили не продлевать генеральную лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания своего государственного долга. Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С.

Экономика,Михаил Коган,
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