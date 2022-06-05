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1 час назад

Российский рубль вытеснил украинскую гривну в Запорожской области

Елена Прошина

Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Российский рубль вытеснил украинскую гривну в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российская национальная валюта постепенно вытесняет украинскую гривну.

«Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.

Военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации. Началось вещание российских телеканалов и радиостанций, осуществляется восстановление торговых связей с Крымом.

Экономика,Владимир Рогов,
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