Российский рубль вытеснил украинскую гривну в Запорожской области

Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, российская национальная валюта постепенно вытесняет украинскую гривну.
«Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — заявил Рогов.
Ранее стало известно, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.
Военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации. Началось вещание российских телеканалов и радиостанций, осуществляется восстановление торговых связей с Крымом.