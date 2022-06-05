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25 минут назад

NYT предрекла провал плана Запада по ослаблению России с помощью нефтяного эмбарго

Газета.Ru

Поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике, а не российской, уверен обозреватель Клиффорд Краусс. Об этом сообщается в материале New York Times.

NYT предрекла провал плана по ослаблению РФ с помощью нефтяного эмбарго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам обозревателя издания, решение ввести ограничения на сырье из РФ предполагало ослабление доходов Москвы.

«Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться», — подчеркнул Краусс.

Как добавил колумнист американской газеты, в том случае, если цены на нефть будут продолжать расти, общие доходы РФ от ее продажи сократятся незначительно.

«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую», — обратил внимание Краусс.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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