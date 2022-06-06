Bloomberg: В ЕС «устали от санкций»

Колумнист Bloomberg Лайонел Лоран считает, что импульс, стоящий за шестью пакетами западных санкций против России, ослабевает, страны устали от санкций. Хотя ЕС применил жесткие ограничения, включая частичный запрет на импорт нефти из РФ, количество уступок растет - начиная с зеленого света для трубопроводной нефти и заканчивая отменой санкций против патриарха Кирилла.

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Лоран отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан явно играет большую роль в расколе единого фронта ЕС, «но риск усталости и упадка боевого духа выходит далеко за пределы Будапешта».

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«Цена удара по самому больному месту Путина - энергии - будоражит умы многих лидеров в период высокой инфляции и экономического спада», - подчеркнул автор.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас стремится и дальше «закручивать гайки» в отношениях с Москвой, но признает, что делать это будет все «сложнее» - с небольшими шансами на газовое эмбарго в следующем пакете санкций.

Пришло время для другого подхода - или «паузы», как выразился бельгийский коллега Каллас Александр Де Кроо.

Лоран подчеркнул, что «финансовое оружие» - несовершенный инструмент, эффект которого неоднороден и приводит к непредвиденным последствиям. Беспрецедентные по масштабу санкций против ближайшего окружения Путина, а также российской финансовой системы, авиакомпаний и торговли спровоцируют примерно 10-процентное падение ВВП России в этом году, но это не остановило украинский кризис.

Хуже того, есть некоторые контрпродуктивные эффекты, отметил Лоран. Рост цен на энергоносители «набил карманы» российских властей и разорил импортеров. По оценкам Bloomberg Economics, в этом году доходы России от нефти и газа составят около 285 миллиардов долларов.

«Добавьте к этому доходы от других товаров, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций», - подчеркнул автор.

Он добавил, что конфискация яхт и вилл российских олигархов «доставляет удовольствие», но в то же время «неприятно видеть, как западные компании, уходящие из России, продают активы тем миллиардерам, которые слишком велики, чтобы попасть под санкции».

По мнению Лорана, даже если ответом на «усталость от санкций» будет усиление и ускорение ограничительных мер, «жизненно важно сначала укрепить экономическую оборону дома». По оценкам Barclays Plc, полное эмбарго на российский природный газ может снизить ВВП еврозоны на четыре процента.

Апрельский опрос YouGov показал, что европейское общественное мнение неоднородно: более 30 процентов респондентов в семи странах, включая Испанию и Италию, выступили за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией, а не в оборону и безопасность.