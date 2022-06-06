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1 час назад

Объем интернет-торговли в России вырос на 50%

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В России объем интернет-торговли по итогам января-апреля 2022 года оценивается 1,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 50%.

Объем интернет-торговли в России вырос на 50%
Фото: Максим ПлатоновМаксим Платонов

— В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8%, — цитирует "РИА Новости" заявление пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли. В организации отметили, что это максимальный показатель отрасли.

Большая часть объема продаж приходится на российский рынок — 96,7%. Объем трансграничной торговли оценивается всего в 3%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%.

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