«Будет рыскать по миру»: Медведев предрек Европе поиски качественной нефти

«Сразу отказаться от нашей нефти — никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», — отметил политик в своем Telegram- канале.

На прошлой неделе Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. В частности, в него вошел отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Кроме того, рестрикции включают в себя отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития. Ограничения предполагают и приостановку вещания в ЕС еще трех российских госканалов: «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр». Также ЕС в рамках шестого пакета санкций расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список попали и российские компании, и белорусские.