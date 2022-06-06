Bloomberg: РФ и Турция договорились о поставках украинского зерна

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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«Турция и Россия достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из ключевого порта на Черном море. Украина скептически относится к предложенному соглашению», — сообщает Bloomberg.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. Путин пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу.