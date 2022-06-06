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37 минут назад

Bloomberg: РФ и Турция договорились о поставках украинского зерна

Ura.Ru

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg: РФ и Турция договорились о поставках украинского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция и Россия достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из ключевого порта на Черном море. Украина скептически относится к предложенному соглашению», — сообщает Bloomberg.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. Путин пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале Путин отдал 24 февраля. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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