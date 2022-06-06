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33 минуты назад

Вучич: санкции ЕС «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов

Ura.Ru

Санкции Евросоюза против российской нефти «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александр Вучич. По его словам, из-за частичного эмбарго страна вынуждена закупать иракскую нефть, которая обходится значительно дороже.

Вучич: санкции ЕС «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов
Фото: ReutersReuters

«Только на санкциях из-за российской нефти из нашего кармана напрямую вытащили 600 млн долларов! Непосредственно из карманов граждан Сербии взято 600 млн долларов, это в рамках года. Это люди в Сербии должны знать. Киркук, иракская нефть дороже на 31 доллар за баррель. У нас взяли 600 млн долларов, и мы еще должны вложить дополнительные деньги за газ», — сказал Вучич в эфире е национального телевидения.

Он добавил. что из-за сложившейся энергетической ситуации в стране «де факто» был введен режим ЧС.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. При этом топливо продолжит поступать в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Введенные ограничения стали ответом на российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф предсказывал, что из-за санкций в странах ЕС резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. В то же время, согласно прогнозам, российская экономика окажется «в плюсе» от переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление.

Экономика,Александр Вучич,ЕС,
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