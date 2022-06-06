Вучич: санкции ЕС «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов

«Только на санкциях из-за российской нефти из нашего кармана напрямую вытащили 600 млн долларов! Непосредственно из карманов граждан Сербии взято 600 млн долларов, это в рамках года. Это люди в Сербии должны знать. Киркук, иракская нефть дороже на 31 доллар за баррель. У нас взяли 600 млн долларов, и мы еще должны вложить дополнительные деньги за газ», — сказал Вучич в эфире е национального телевидения.