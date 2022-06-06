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20 минут назад

Экономист заявил о спасительном для экономики РФ решении правительства

Москва24

Экономист Михаил Хазин прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина об идее запуска промышленной ипотеки со ставкой 5%. Об этом сообщает радио КП.

Экономист заявил о спасительном для экономики РФ решении правительства
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

"Бились мы бились и, судя по всему, чего-то добились: Мишустин поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%", – заявил Хазин.

При этом экономист добавил, что говорил про ставку в 3%.

По его мнению, России необходимо запустить внутренние инвестиции, чтобы выйти из кризиса. При этом он имел в виду не государственные инвестиции, а доступное кредитование для бизнеса. Однако инвестировать в сектор экономики, когда ключевая ставка Центробанка на уровне 10% и выше – экономически нецелесообразно.

Ранее Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, министерству финансов и министерству экономического развития до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%. Ожидается, что компании получат возможность брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на приобретение жилья напрямую у промышленного застройщика.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/ehkonomika/06062022/469112?utm_source=CopyBuf

Экономика,Михаил Мишустин,Михаил Хазин,Банк России,Минэкономразвития,
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