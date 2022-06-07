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3 часа назад

Мировому фондовому рынку предсказали революционные изменения

Lenta.ru

Cопрезидент инвестбанка Morgan Stanley Тед Пик предсказал глобальному фондовому рынку революционные изменения, которые могут обернуться «сдвигом парадигмы». Слова топ-менеджера приводит CNBC.

Мировому фондовому рынку предсказали революционные изменения
Фото: EPAEPA

Нынешнее состояние фондовых рынков во многих странах, по словам Пика, сильно отличается от привычной ситуации, наблюдавшейся последние 15 лет, основными составляющими которой были низкие процентные ставки и, как следствие, дешевые корпоративные заимствования.

Также банкир отметил, что в настоящее время экономическая ситуация в мире развивается под воздействием условий, не наблюдавшихся на протяжении нескольких десятилетий. Среди них пандемия коронавируса, спецоперация России на Украине и глобальный всплеск инфляции.

По мнению Пика, переход в новую фазу развития займет от одного года до двух лет. В обозримом будущем периоды высокой инфляции (или «пожара», как называет их Пик) и рецессии («льда») будут чередоваться с периодичностью в несколько месяцев, считает топ-менеджер Morgan Stanley.

Рост процентных ставок после нескольких лет их сохранения на низком уровне будет означать повышенный заработок для коммерческих и инвестиционных банков, однако обернется тяжелыми временами для многих других отраслей экономики, прогнозирует Пик.

Ранее директор по инвестициям Morgan Stanley Майк Уилсон в интервью CNBC предсказал фондовому рынку США серьезный спад в ближайшие месяцы.

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