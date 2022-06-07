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2 часа назад

СМИ: Европа стала перевозить вдвое больше российской нефти

Европейские транспортные компании с начала спецоперации на Украине стали перевозить двое больше российской нефти, по-прежнему востребованной на мировом рынке.

СМИ: Европа стала перевозить вдвое больше российской нефти
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает МК, сейчас больше всего выгоду от этих перевозок получает Греция, Кипр и Мальта. В феврале они все вместе вывезли 31 млн баррелей российской нефти, в мае — 58 млн баррелей.

С начала связанные с этими странами компании перевозят около половины российской нефти.

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Ранее "СП" писала, что отказ от российской нефти не поможет Западу ослабить РФ. Об этом заявил обозреватель New York Times Клиффорд Краусс. Он добавил, что нефтяное эмбарго скорей нанесет удар мировой экономике, чем доходам Москвы.

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