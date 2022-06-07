СМИ: Европа стала перевозить вдвое больше российской нефти

Европейские транспортные компании с начала спецоперации на Украине стали перевозить двое больше российской нефти, по-прежнему востребованной на мировом рынке.

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Как сообщает МК, сейчас больше всего выгоду от этих перевозок получает Греция, Кипр и Мальта. В феврале они все вместе вывезли 31 млн баррелей российской нефти, в мае — 58 млн баррелей.

С начала связанные с этими странами компании перевозят около половины российской нефти.

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