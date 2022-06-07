Названа сумма замороженных в РФ средств западных инвесткомпаний

Не менее 17 миллиардов долларов крупнейших западных банков и инвесткомпаний заморожено в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности.

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Издание изучило документацию JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Страновой риск Citi Group, который приходится на Россию, по итогам 2021 года оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

Согласно годовому отчету Deutsche Bank, Россия включена в рейтинг стран с самым большим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка. Он составляет 3,6 миллиарда евро (или 3,87 миллиарда долларов).

Резервы на возможные потери по кредитам Bank of America оцениваются в 165 миллионов долларов. По большей части они отражают увеличение, вызванное российскими рисками.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что потеря инвестиций в России не станет критичной для инвестбанков. По мнению доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, западные инвесткомпании приступят к списанию всех российских активов, просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны.