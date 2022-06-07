Турция решила закупить украинское зерно с большой скидкой

Анкара планирует закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, чьи слова приводит газета Yeni Şafak.
По его словам, власти Турции прилагают активные дипломатические усилия для того, чтобы разблокировать экспорт зерновых из украинских портов.
«С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют», - заявил Киришчи.
Он также подчеркнул, что в Турции на этой неделе должны состояться две важные встречи, на которых будет затронут вопрос поставок на мировые рынки украинского зерна.
Ранее власти Турции положительно оценили переговоры по созданию в Стамбуле так называемого зернового центра. Отмечалось, что поставки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время.
Из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций нарушились поставки зерна. Это, в свою очередь, повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года стоимость пшеницы и кукурузы значительно выросла.