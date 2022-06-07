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1 час назад

Турция решила закупить украинское зерно с большой скидкой

Лера Букина

Анкара планирует закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, чьи слова приводит газета Yeni Şafak.

Турция решила закупить украинское зерно с большой скидкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти Турции прилагают активные дипломатические усилия для того, чтобы разблокировать экспорт зерновых из украинских портов.

«С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют», - заявил Киришчи.

Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу

Он также подчеркнул, что в Турции на этой неделе должны состояться две важные встречи, на которых будет затронут вопрос поставок на мировые рынки украинского зерна.

Ранее власти Турции положительно оценили переговоры по созданию в Стамбуле так называемого зернового центра. Отмечалось, что поставки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время.

Из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций нарушились поставки зерна. Это, в свою очередь, повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года стоимость пшеницы и кукурузы значительно выросла.

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