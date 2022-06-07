"Талибан" примет участие в ПМЭФ

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал, который представляет правящее движение «Талибан» (запрещено в России), приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в дипломатических кругах.
«Он примет участие», — сказал собеседник агентства.
6 апреля МИД России выдал Джавалу Насиру Гарвалу официальную аккредитацию. Он — первый дипломат, назначенный на работу в России после прихода движения «Талибан» к власти в августе 2021 года.
Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) пройдет с 15 по 18 июня, на нем выступят более 500 спикеров. На 1 июня свое участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса.
Ранее Гарвал сообщил, что Афганистан намерен закупать у России энергоресурсы и настроен подписать конкретные соглашения.