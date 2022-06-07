Путин сделал заявление по ситуации с инфляцией в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям страны удалось взять ситуацию с инфляцией под контроль. Соответствующее заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

По словам главы государства, со второй половины мая рост цен остановился и в настоящее время инфляция находится на нулевой отметке.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», - указал президент.

Вместе с тем Путин призвал следить за положением дел.

«Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», - заявил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России с начала мая стала минимальной с 1999 года. Он также заявил, что Россия не столкнулась с товарным дефицитом, обвальным сокращением производства и взрывным ростом безработицы.