Путин сделал заявление по ситуации с инфляцией в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям страны удалось взять ситуацию с инфляцией под контроль. Соответствующее заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.
По словам главы государства, со второй половины мая рост цен остановился и в настоящее время инфляция находится на нулевой отметке.
«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», - указал президент.
Вместе с тем Путин призвал следить за положением дел.
«Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», - заявил глава государства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России с начала мая стала минимальной с 1999 года. Он также заявил, что Россия не столкнулась с товарным дефицитом, обвальным сокращением производства и взрывным ростом безработицы.
Банк России ранее убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года. Согласно предыдущему прогнозу, она ожидалась в диапазоне 18-23%. Вместе с тем ЦБ все еще прогнозирует темпы роста потребительских цен в России на уровне 5-7% в 2023 году и 4% - в 2024 году.