Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
34 минуты назад

Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки

Lenta.ruиещё 1

Варшава предложила включить в седьмой пакет санкций Европейского союза (ЕС) все энергоносители и банки России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки
Фото: Geert Vanden Wijngaert / APGeert Vanden Wijngaert / AP

По словам дипломата, принятого Европейским советом шестого пакета ограничений недостаточно. «Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об угрозе для единства Европы из-за введенных против России санкций. По ее словам, страны Евросоюза расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на Украине. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.

Экономика,Кая Каллас,Збигнев Рау,Европейский совет,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители