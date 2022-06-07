Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки

Варшава предложила включить в седьмой пакет санкций Европейского союза (ЕС) все энергоносители и банки России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

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По словам дипломата, принятого Европейским советом шестого пакета ограничений недостаточно. «Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — указал он.