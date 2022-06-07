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32 минуты назад

Москва приостановила соглашение с Токио о морском промысле

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Российская сторона решила приостановить выполнение соглашения с японской стороной о сотрудничестве в промысле морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова: Москва приостановила одно из соглашений с Токио
Фото: ТАССТАСС

Договоренность от 1998 года являлась одним из важных направлений связей стран в сфере рыболовства, она учитывала интерес обеих сторон и позволяла японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов, напомнила Захарова в комментарии на сайте МИД.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», – отметила дипломат.

В таких обстоятельствах Москва вынуждена принять решение о приостановке его реализации до выполнения японской стороной своих обязательств.

Ранее Япония объявила санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.

Экономика,Мария Захарова,Московский кредитный банк,Россельхозбанк,
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