Захарова: Москва приостановила одно из соглашений с Токио

Договоренность от 1998 года являлась одним из важных направлений связей стран в сфере рыболовства, она учитывала интерес обеих сторон и позволяла японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов, напомнила Захарова в комментарии на сайте МИД.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», – отметила дипломат.

Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.