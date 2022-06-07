Россия выплатит ООН $1,5 млн

Правительство РФ решило направить в бюджет Организации Объединенных Наций $1,5 млн, передает «Интерфакс», ссылаясь на соответствующий документ.

Как сообщается, это будет сделано, чтобы обеспечить направление представителя России для работы в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН в период с 2022 по 2025 год.

В документе сказано, что на это в бюджет данного департамента будет внесены следующие взносы: в 2022 году — в размере $400 тыс., в 2023 году — в размере $374 тыс., в 2024 году — в размере $390 тыс. и в 2025 году — в размере $408 тыс.