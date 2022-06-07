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1 час назад

Россия выплатит ООН $1,5 млн

Газета.Ru

Правительство РФ решило направить в бюджет Организации Объединенных Наций $1,5 млн, передает «Интерфакс», ссылаясь на соответствующий документ.

Россия выплатит ООН $1,5 млн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщается, это будет сделано, чтобы обеспечить направление представителя России для работы в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН в период с 2022 по 2025 год.

В документе сказано, что на это в бюджет данного департамента будет внесены следующие взносы: в 2022 году — в размере $400 тыс., в 2023 году — в размере $374 тыс., в 2024 году — в размере $390 тыс. и в 2025 году — в размере $408 тыс.

Как уточняется, финансирование этих расходов будет предусмотрено за счет бюджетных ассигнований. Минфину РФ будут предоставлены данные cредства в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы классификации расходов бюджетов».

Экономика,Минфин России,ООН,Правительство РФ,
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