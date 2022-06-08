Евродепутат: санкции против РФ втягивают ЕС в экономическую катастрофу

Санкционная политика ЕС против РФ пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока. Об этом заявил евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента во вторник.

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"Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада. Вы непрестанно требуете применения многостороннего подхода, но создаете систему, которая ограничивает нас практически только отношениями с США", - заявил он в ходе обсуждения проекта резолюции о политике ЕС в сфере международных отношений и безопасности на фоне конфликта на Украине.

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Евродепутат подчеркнул, что санкции против России не согласовывались с жителями стран ЕС. Он выступил с критикой резолюции, в том числе предложения об обязательном участии главы внешнеполитической службы ЕС в "переговорных форматах, инициированных странами ЕС". "После исчезновения нашей стратегической независимости в руках ЕС вы хотите, чтобы Брюссель втягивал нас в конфликты и политику санкций без обязательного соблюдения принципа единогласности", - констатировал он.

"Солидарность с украинским народом не должна затмевать нашу собственную реальность. Вы подвергаете [ЕС] серьезному риску, поддаваясь любым прихотям украинского президента, который уже читает нотации Парижу и Берлину", - заметил Мариани.

Протест европарламентариев

Ряд политиков, участвовавших в дебатах, также выражали недовольство предложениями авторов резолюции и политикой Брюсселя в контексте украинского кризиса. "Внешняя политика и политика в сфере безопасности ЕС сегодня может быть описана одним предложением: Мы стали 51-м штатом США, но без права голоса", - заявил хорватский евродепутат Мислав Колакушич.

"Половина мира не согласна с нашей политикой по Украине и России, а вы утверждаете, что намерены объяснить им, что они не правы, как детям. Вам предъявляют претензии за недостаточные дипломатические усилия для того, чтобы остановить конфликт, за негативные последствия санкций во всем мире и, наконец, за двойные стандарты. Когда Россия нападает на Украину - мы вводим санкции, а когда США бомбят Ирак, когда Саудовская Аравия бомбит Йемен, когда ЕС бомбит Ливию, а Израиль колонизирует Палестину - никаких санкций", - заявил европарламентарий из Бельгии Марк Ботенга.