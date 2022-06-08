В США обсуждают снятие санкций с Белоруссии для вывоза зерна с Украины

Соединенные Штаты активно рассматривают возможность отменить на шесть месяцев санкции в отношении отрасли калийных удобрений Белоруссии в обмен на создание коридора для транспортировки зерна с Украины. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, США ищут способы преодолеть продовольственный кризис и поэтому предложение о временном снятии части санкций с Белоруссии оказалось в центре внимания. Идея состоит в том, чтобы транспортировать зерно по железной дороге с Украины по территории Белоруссии на север, в портовый город Клайпеду, а не направлять его морским путем по Черному морю. Соответствующую инициативу поддерживают, как пишет The Wall Street Journal, сотрудники ООН и некоторые дипломаты.

Видео дня

Зеленский и Госдеп против

При этом, как заявил газете высокопоставленный американский чиновник, Вашингтон вряд ли решится снять санкции с Белоруссии, так как против такой перспективы выступает Украина. Так, соответствующую позицию президент Украины Владимир Зеленский изложил в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В свою очередь Джонсон, по данным источников, согласился с украинским лидером и заявил, что санкции в отношении Белоруссии для транспортировки зерна снимать не нужно.

Согласно данным издания, чиновники Госдепартамента также не хотят отменять санкции, поскольку сомневаются в том, что соглашение с белорусской стороной сработает. В частности, они полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тесно сотрудничает с российским президентом Владимиром Путиным и поэтому не пойдет на сделку с американцами. Между тем Совет национальной безопасности Белого дома считает, что возможное соглашение оказывается единственным жизнеспособным вариантом, пусть и довольно сложным.

Пока официальных предложений США Белоруссии не сделали и продолжают изучать доступные возможности, отмечает газета. Усилия прилагают и на другом направлении. Сотрудники ООН и чиновники западных стран стараются убедить Россию экспортировать зерно и удобрения по Черному морю в более значительных объемах. Делегация американских должностных лиц, по данным чиновника Госдепа, проводит встречи с представителями ряда правительств, утверждая, что те, кто связаны с экспортом удобрений и продовольствия из России, не подпадут под санкции.