Обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский заявил, что Польше предстоит столкнуться с серьезным кризисом.
Раньше государство объясняло, что крах экономики и семейных бюджетов вызван коронавирусом, потом – украинским кризисом, но сейчас запас объяснений исчерпан. Убедить граждан в том, что «виноваты» другие страны, становится все более проблематично. Жители страны постепенно теряют уверенность в том, что правительство знает, что делает, пишет автор. Граждан пугает дальнейший рост цен и нищета. Кроме того, у них «заканчиваются сбережения и сдают нервы».
Польша – не единственная страна, которая погружается в смятие, указывает обозреватель.
«Нельзя удержать такой порядок, в котором люди, выполняющие полезную работу — медсестры, шахтеры, крестьяне, горняки, учителя, продавцы и предприниматели (от владельцев лавок с фруктами, салонов красоты, киосков печати до крупных бизнесменов, производящих, например, сельскохозяйственные машины) должны нести основное бремя кризиса. Правящая элита не сможет убедить граждан, что нужно спасать банки и корпорации», — заявил автор.
Кроме того, он отметил рост волны увольнений и сокращений в мире.
Ранее основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил в интервью Asia Times, что Россия понесет ущерб от западных санкций, однако они меркнут на фоне того, что ожидает весь остальной мир.