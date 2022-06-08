Польше предрекли серьезный кризис

Раньше государство объясняло, что крах экономики и семейных бюджетов вызван коронавирусом, потом – украинским кризисом, но сейчас запас объяснений исчерпан. Убедить граждан в том, что «виноваты» другие страны, становится все более проблематично. Жители страны постепенно теряют уверенность в том, что правительство знает, что делает, пишет автор. Граждан пугает дальнейший рост цен и нищета. Кроме того, у них «заканчиваются сбережения и сдают нервы».