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1 час назад

Песков: Запад подталкивает Россию к «рукотворному дефолту»

Лера Букина

Западные страны подталкивают Россию к «рукотворному дефолту», однако реальные основания для банкротства отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Песков: Запад подталкивает Россию к «рукотворному дефолту»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад, действительно, подталкивает [РФ] к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться - к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя вопрос, связанный с механизмом выплат по внешним обязательствам России, Песков заявил, что детали лучше уточнять в Минфине.

«Что касается механики выплат, все-таки лучше в Минфине нашем спрашивать», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Евросоюз принял решение включить в шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц. НРД - российская небанковская финансовая организация и центральный депозитарий России. Она на 99,99% принадлежит Московской бирже и является ее расчетным депозитарием.

Экономика,Дмитрий Песков,Московская биржа,ЕС,
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