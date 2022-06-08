Песков: Запад подталкивает Россию к «рукотворному дефолту»

«Запад, действительно, подталкивает [РФ] к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться - к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», - подчеркнул представитель Кремля.