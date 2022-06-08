Песков: Запад подталкивает Россию к «рукотворному дефолту»

Западные страны подталкивают Россию к «рукотворному дефолту», однако реальные основания для банкротства отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.
«Запад, действительно, подталкивает [РФ] к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться - к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», - подчеркнул представитель Кремля.
Комментируя вопрос, связанный с механизмом выплат по внешним обязательствам России, Песков заявил, что детали лучше уточнять в Минфине.
«Что касается механики выплат, все-таки лучше в Минфине нашем спрашивать», - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Евросоюз принял решение включить в шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц. НРД - российская небанковская финансовая организация и центральный депозитарий России. Она на 99,99% принадлежит Московской бирже и является ее расчетным депозитарием.