Что такое инфляция простым языком: причины, как рассчитывается и последствия

Как часто вам на глаза попадаются новости о росте инфляции? Отличаются ли цифры в новостях от того, что вы видите на ценниках в магазинах? О том, что такое инфляция и как она влияет на нашу жизнь - в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Инфляция: определение и как рассчитывается

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Российский Центробанк определяет инфляцию как устойчивое повышение общего уровня стоимости товаров и услуг в экономике.

Проще говоря, инфляция означает, что товары дорожают, в результате чего однажды за одну и ту же сумму денег получится купить меньше продуктов или вещей, чем раньше.

Как объясняет РБК, если где-то говорят об инфляции в годовом выражении в 8,4 процента, речь идет о том, что набор одних и тех же товаров год назад стоил 100 рублей, а теперь - 108,4 рубля.

Существует открытая инфляция - не сдерживаемая, то есть реальный рост цен без скрытых факторов и давления, а также скрытая - регулируемая государством.

Главный показатель инфляции - индекс потребительских цен (ИПЦ). С его помощью измеряют, как во времени изменилась стоимости набора определенных товаров и услуг - «потребительской корзины». Периоды для сравнения ИПЦ могут быть разными - текущий месяц и прошлый, определённый месяц этого года и такой же месяц прошлого года.

Причин для инфляции может быть много и дорожать могут не все товары разом, а только определенная продукция, поэтому инфляцию люди ощущают по-разному. Кто-то каждую неделю покупает говядину, кто-то не есть мяса вообще, кто-то предпочитает импортные продукты.

Важно понимать, что потребительская корзина - усредненный показатель, позволяющий странам понять, сколько стоит набор продуктов для среднестатистического (а, значит, не совсем настоящего) человека.

У российской потребительской корзины есть свои особенности:

В ней много продуктов питания (характерно для стран с формирующимися рынками).

Цены на товары и услуги в российской корзине подвержены административному воздействию (пример - регулируемые государством тарифы на коммуналку).

В российской потребительской корзине много продовольствия, а цены на продукты отличаются высокой изменчивостью. Это связано с объемом предложения, которое зависит от урожая в России и в мире (а урожай, в свою очередь, зависит об погодных условий). Содержание корзины определяет Росстат, сейчас в ней более 550 товаров и услуг.

Чтобы определять рост цен точнее, разделяют личную инфляцию и официальную. Официальная инфляция демонстрирует тенденции в экономике, а личная - как ситуация отражается исключительно на вашем кошельке.

Как отмечает РБК, в России для расчета инфляции чаще всего используют формулу Ласпейреса. Индекс инфляции указывают по формуле «Инфляция = Индекс потребительских цен - 100%».

Отслеживать инфляцию можно и другими методами. К примеру, с помощью индекса салата «Оливье». По подсчетам «Известий» (на основании данных Росстата), «Оливье» на четверых перед Новым годом-2022 стоил 416 рублей - это на 15 процентов дороже, чем год назад.

Чтобы рассчитать личную инфляцию, можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. К примеру, на портале «Финансовая культура» - это проект Центробанка.

Для расчета там нужно указать свой регион, желаемый период и расходы на разные товары - продукты, лекарства, одежду - и услуги. Калькулятор подскажет, как выросли цены лично для вас, покажет уровень инфляции в России в целом и в вашем регионе в частности.

Там же можно посмотреть динамику цен на определенный товар.

От чего зависит инфляция

В основном инфляция зависит от баланса спроса и предложения. Спрос может быть ажиотажным (как в случае с гречкой в пандемию), а предложение - ограниченным из-за плохого урожая/природных катаклизмом/конфликтов и кризисов. Если спрос превышает предложение, цены будут расти.

Другие причины инфляции:

Рост издержек на производство (к примеру, дорожает сырье, растут расходы на зарплаты, налоги);

Снижение курса национальной валюты;

Инфляционные ожидания (эти факторы учитывают производители, принимая решения о ценах, и сами потребители, определяя, сколько сэкономить, а сколько потратить).

Эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов объяснил РБК, что в теории за идеальное значение инфляции можно брать ноль, но на самом деле нулевой инфляции не бывает. На практике центральные банки стран просто стремятся удерживать инфляцию на одном и том же уровне.

Низкой инфляцией считается рост цен до пяти-шести процентов в год, умеренной - до десяти процентов в год, высокой - до 50 процентов в год.

Последствия инфляции

Высокая инфляция означает, что покупательная способность людей/бизнеса будет падать.

В ЦБ подчеркивают, что это негативно влияет на экономический рост, уровень жизни населения и настроения в обществе.

Когда доходы обесцениваются, у людей нет возможности откладывать деньги. Это, в свою очередь, мешает появлению финансовой основы для инвестирования.

В итоге страдает все - потребление, производство, инвестиции и экономическое развитие.

Чтобы сдержать инфляцию, правительства часто поднимают ключевые ставки. В итоге кредиты для населения и бизнеса также становятся дороже.

При это важна не только общая инфляция, негативно повлиять на всю экономику в целом может и рост цен на определённые товары/категории товаров. Это хорошо заметно на примере с нефтью.

Если дорожает нефть, транспортировка и производство множества товаров становятся дороже. Из-за этого у большинства производителей растут издержки и им приходится поднимать цены на свои товары - продукты, одежду, косметику, компьютеры.