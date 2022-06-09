В России оценили возможность снижения средней ипотечной ставки

Счетная палата (СП) сочла цели нацпроекта на 2022 год по снижению средней ипотечной ставки в России недостижимыми. Это следует из заключения ведомства о проверке исполнения бюджета Минстроем в 2021 году, пишет «Российская газета».

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В СП подчеркнули, что увеличение уровня инфляции и ключевая ставка Центробанка, которая начала расти еще в 2021 году, с задержкой влияют на значения средних процентов по ипотеке. Отмечается, что это стало отображаться только в июле 2021-го.

Невозможность снижения средней ипотечной ставки в стране в СП обусловлено прогнозом Банка России по уровню ключевой ставки на 2021-2024 годы, а также уровнем инфляции, стоимостью жилья и недостаточным увеличением предложения на рынке недвижимости.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», ожидается, что к 2030 году средний уровень процентной ставки по ипотеке опустится до 6 процентов годовых. По данным ЦБ, в апреле 2022 года средняя ставка по жилищным кредитам находилась на уровне 7,64%.

В СП также указали на то, что предполагаемый нацпроектом уровень ипотечной ставки на 2021 год также не был достигнут. Однако по другим шести показателям цели были выполнены, а по 23 показателям — перевыполнены на 3-60%.